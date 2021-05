Caso Gregoretti, Matteo Salvini esulta sui social: "Assolto!"

Da video

"Assolto! No al processo perché il fatto non sussiste!". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, esultando sui social, commenta la decisione del gup di Catania sul caso Gregoretti durante l'udienza preliminare. "Grazie Amici per avermi sostenuto, vi voglio bene", prosegue Salvini rivolto ai suoi follower, "ho fatto il mio dovere da ministro".