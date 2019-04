CasaPound occupa reparto ospedale siracusano contro chiusura

Alcuni militanti di CasaPound hanno occupato nel corso della notte l'ospedale Trigona di Noto, nel Siracurano, barricandosi all'interno. la protesta è connessa alla chiusura dei reparti di ginecologia e ostetricia, che dovrebbero essere dismessi. "Non interrompiamo alcun pubblico servizio - spiega il coordinatore locale del movimento, Andrea Azzaro Insenga - ma ci battiamo affinché ciò non avvenga in maniera permanente con la dismissione del reparto".