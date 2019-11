Caporalato, operazione nell'Agrigentino: sette fermi

I carabinieri di Agrigento hanno eseguito 7 fermi nei confronti dei componenti di un'organizzazione criminale che faceva giungere nella provincia siciliana lavoratori dell'Est per sfruttarli nelle campagne per pochi euro all'ora. Le vittime venivano "stipate", anche in 40, all'interno di furgoni per essere trasportate sui campi dove erano costrette a lavorare, sotto il costante controllo dei caporali, anche per 10-12 ore continuate.