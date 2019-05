Capodoglio trovato morto in Sicilia, il quinto in una settimana

Un altro capodoglio, di circa 6 metri, in stato di decomposizione, è stato trovato a 4 miglia al largo di Stromboli, nelle Eolie: è la quinta carcassa rinvenuta in Sicilia in una settimana. "La quantità di plastica trovata nei capodogli non può giustificare la morte - sostiene Carmelo Isgrò del museo della fauna dell'università di Messina -. La causa va cercata altrove: forse un'infezione o interazioni con i sonar".