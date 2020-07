Caltanissetta,maxi fuga dal Cara: 100 migranti inseguiti da carabinieri

Un centinaio di migranti ospiti del Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, sono fuggiti dal centro. I carabinieri ne avrebbero intercettati dieci. Decine di militari dell'Arma e agenti della polizia sono impegnati nelle ricerche dei profughi. In tutto nel centro c'erano 350 persone. I migranti in fuga fanno parte del gruppo di profughi trasferiti nel centro nisseno per il periodo di quarantena obbligatoria.

Nessuno di loro sarebbe positivo al tampone, fa sapere il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino.

Sindaco Caltanissetta: non ne vogliamo più - "Chiederò al governo di non inviare più immigrati a Pian Del Lago". Lo dice il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. "Sono tutti negativi ai tamponi, ma non è questo il punto - dice Gambino- chiedo la massima sicurezza della struttura. Perché in questo modo non si possono contenere. Ho appurato che 10 di loro sono stati individuati e riportati al centro e di questo ringraziato il questore. Ma così non si può continuare. Stando a quanto è accaduto oggi evidentemente non ci sonore condizioni di sicurezza adeguate.

Lampedusa, trasferite 520 persone dall'hotspot - Sono partiti su due pattugliatori della Guardia di finanza e della Guardia costiera 320 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Stasera nella struttura resteranno in 455. Un numero sempre elevato visto che l'unico padiglione rimasto operativo può ospitare un massimo di 95 persone, ma di gran lunga inferiore rispetto ai 962 di domenica mattina e ai 1.027 di sabato. Poco prima col traghetto erano state trasferite altre 200 persone, quindi in totale hanno lasciato la struttura 520 migranti.

Nuovo bando per nave quarantena da 400 posti - Il Viminale per affrontare l'emergenza ha indetto una nuova gara per trovare una nave dove far trascorrere la quarantena ai migranti che sbarcano sulle coste italiane. L' avviso per la presentazione di "manifestazioni di interesse per il servizio di noleggio di una unità navale battente bandiera italiana e/o comunitaria" è stato pubblicato sul sito del Mit e le offerte dovranno pervenire entro le 12 di mercoledì 29 luglio. La necessità di una nuova gara si è resa necessaria dopo che le precedenti sono andate deserte e perché non è possibile requisire un'imbarcazione, in quando non si può procedere allo

stesso modo nei confronti dell'equipaggio.