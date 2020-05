Cade dal tetto di casa durante alcuni lavori, 51enne grave a Palermo

Un 51enne che stava effettuando una riparazione "fai da te" sul tetto della propria casa è precipitato nel piano sottostante riportando un trauma cranico e ferite varie talmente gravi da indurre i medici a riservarsi la prognosi e a disporre il suo trasferimento in elisoccorso nell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. E' accaduto nel tardo pomeriggio a Palermo, nel quartiere "Sperone", in pieno centro storico. L'uomo non è in pericolo di vita.