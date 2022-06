Bimba uccisa nel Catanese, Procura: gelosia possibile movente

Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni trovata morta a Tremestieri etneo (Catania), potrebbe essere stata uccisa dalla madre Martina Patti "per via di una forma di gelosia".

La donna, secondo la Procura, non tollerava che "la figlia si affezionasse all'attuale compagna dell'ex convivente" e padre della piccola. Secondo quanto raccontato da lei stessa, ha colpito la bimba più volte con un coltello da cucina e poi ha messo il corpicino in un sacco, prima di nasconderlo sotto terra. Ha anche precisato di aver "portato a termine l'orrendo crimine in maniera solitaria".