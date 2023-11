Bambino disabile sedato in una scuola a Palermo, la mamma: "La maestra lo ha anche picchiato"

Sta bene il bambino disabile di 9 anni che il 20 ottobre è stato sedato dalla maestra di sostegno in una scuola elementare di Palermo, senza nessuna prescrizione medica. Ne parla la madre che in diretta a "Pomeriggio Cinque" rivela che suo figlio sarebbe stato anche picchiato dalla stessa maestra in classe. "Quella donna mi faceva paura, non mi è piaciuta dal primo giorno che l'ho vista", racconta la madre del minore che spiega di non essersi mai fidata dell'insegnante 48enne.

Trovato dai sanitari del 118 in stato di semi incoscienza nel bagno della scuola dove era rimasto per oltre cinque minuti chiuso a chiave con la maestra, il bambino è stato poi ricoverato in ospedale per più di dieci giorni. "Adesso sta bene - assicura la madre a Canale 5 - ma è ancora molto scosso e la notte fa gli incubi". La madre del bambino spiega di non essere mai stata tranquilla al pensiero che suo figlio passasse delle ore sotto la tutela di quella maestra. "Avevo già avvertito la maestra di non toccare più mio figlio quando sono venuta a sapere che lo picchiava in classe, ma di tutta risposta l'ha portato in bagno e con una scusa lo ha sedato", conclude la donna.