Ballottaggi in Sicilia: si vota ad Agrigento e in tre comuni

ufficio-stampa

Seggi aperti dalle 7 in quattro comuni della Sicilia per i ballottaggi delle amministrative. Oltre ad Agrigento, unico capoluogo di provincia, si vota per il sindaco a Carini (Pa), Augusta (Sr) e Floridia (Sr). Nella città dei Templi, la sfida è tra l'uscente Lillo Firetto (liste di centro) e Franco Miccichè (Vox e liste civiche). A sorpresa proprio Micciché al primo turno aveva ottenuto il maggior consenso: 36,6% contro il 27,8% di Firetto.