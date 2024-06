I due coniugi stavano litigando in auto per via della separazione, quando sono scesi in strada e la lite si è trasformata in aggressione. Dopo la caduta, la donna ha allertato il 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale Civico a Palermo in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.