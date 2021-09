Arsenale clandestino a casa, un arresto nel Trapanese

ansa

A casa custodiva un arsenale di armi clandestine: 4 doppiette e una pistola, tutte pronte per sparare, insieme ad altre componenti che sarebbero state assemblate per costruire nuove armi. E poi ancora quasi 400 cartucce di vario calibro e una pressa utilizzate per modificare fucili e pistole. In carcere è finito un uomo di 54 anni di Partanna, in provincia di Trapani. I carabinieri hanno scoperto un vero e proprio "laboratorio".