Anziano ucciso nell'Agrigentino, fermato un uomo

Un uomo è stato fermato a Ribera (Agrigento) perché sospettato dell'omicidio di Gaetano La Corte, l'anziano ospite della comunità alloggio per disabili psichici "Mondi vitali", trovato morto nella camera della struttura dove viveva da almeno vent'anni. Il sostituto procuratore di Sciacca ha autorizzato l'autopsia, anche per appurare la natura dei lividi che la vittima aveva sul collo. La Corte sarebbe stato ucciso per soffocamento.