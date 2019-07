Alan Kurdi verso Lampedusa: la nave dell'ong Sea-Eye sfida l'Italia

Mediterranea a Tgcom24: "Nessuna provocazione" - Giovedì Salvini aveva affermato che la ong Mediterranea sta mettendo in scena un atto di provocazione. A quelle parole ha replicato Alessandro Metz, armatore della Alex. "Non è vero, nessuna provocazione, ma se non si sblocca la situazione dovremo portare le persone nel porto più vicino", ovvero Lampedusa, afferma a Tgcom24. "La barca non è adeguata per situazioni del genere, siamo in acque internazionali e pronti a dirigerci nel porto più vicino e sicuro - prosegue Metz -. Alex non scappa, battiamo bandiera italiana, è assurda la dichiarazione del Viminale, nessuna provocazione da parte nostra, noi a differenza di altri non scappiamo dai processi".