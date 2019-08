Agrigento, picchia venditore ambulante: arrestato 43enne

Si era reso responsabile di una brutale aggressione in pieno centro a Ribera (Agrigento) nei confronti di un venditore ambulante, sferrandogli per strada un violento pugno al volto, provocandone la perdita di conoscenza ed il successivo ricovero in prognosi riservata in ospedale. Dopo un'indagine lampo è stato rintracciato ed arrestato dai carabinieri. In manette, con l'accusa di lesioni personali gravi, è finito un 43enne senegalese.