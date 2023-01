Agrigento, 20enne ucciso con una coltellata al cuore

A chiamare i vigili del fuoco sono stati i carabinieri allertati da un paio di connazionali dello studente che non riuscivano a rintracciarlo. L'ultima volta che è stato visto risale a venerdi sera; pare che avesse avuto una discussione con qualcuno ed erano intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile.

In salita Iacono è arrivato il pm di turno, Cecilia Bavarelli, e si attende l'arrivo della Scientifica. Sembra improbabile l'ipotesi del suicidio, ma ancora non e' stata esclusa categoricamente. Il giovane è stato trovato sul letto, vestito, non in pigiama. E' morto a causa di un'unica coltellata conficcata all'altezza del cuore.

I carabinieri stanno verificando il funzionamento delle telecamere, due di quelle che inquadrano l'ingresso del B&B non funzionano, e stanno interrogando i residenti della zona, dove ci sono tantissimi B&B e affittacamere. Nessuno a quanto pare avrebbe sentito urla o rumori sospetti. Finestre e porte, a quanto pare, risultano essere chiuse e non forzate.