Sicilia, Musumeci chiede legge speciale contro il rischio idrogeologico

Dopo i gravi danni provocati dalle forti piogge degli ultimi giorni in Sicilia, il presidente Nello Musumeci chiede "una legge speciale" per la Regione. Aggiunge che servirebbe una dotazione di "almeno tre miliardi di euro" per contrastare fenomeni naturali che provocano le frane e per neutralizzare il rischio idrogeologico.