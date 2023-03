Sicilia, Cassazione conferma assoluzione ex governatore Raffaele Lombardo

Si chiude la vicenda processuale per l'ex governatore della Sicilia Raffaele Lombardo.

La Cassazione ha infatti giudicato inammissibile il ricorso della Procura generale di Catania contro la sentenza del 7 gennaio del 2022 che lo ha assolto dalle imputazioni di concorso esterno alla mafia, perché il fatto non sussiste, e di reato elettorale aggravato dall'avere favorito la mafia, per non avere commesso il fatto. Il Pg della Cassazione aveva chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado.