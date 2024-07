Siccità in Sicilia, Ciciliano (Protezione civile): "Va riparata la rete, agiremo sulle dighe"

A peggiorare la situazione in Sicilia, ci sono i numerosi incendi divampati nella regione. Ben dodici i righi sui quali sono intervenuti ieri i forestali, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Tre incendi sono divampati ad Agrigento, due a Caltanissetta, uno a Catania, due a Enna, uno a Messina e tre a Palermo. Nell'agrigentino i roghi sono divampati nel capoluogo nei pressi di via Solferino, a Sant'Angelo Muxaro in contrada Campana e a San Biagio Platani in contrada Coda di Volpe. Nel nisseno fiamme nel capoluogo in contrada Grotta D'Acqua e a Campofranco. Nel palermitano a Carini in via contrada Stazzone, a Montelepre e a Blufi, nel catanese a Santa Maria Lidocia in contrada Cavaliere e nell'ennese nel capoluogo in contrada Furma e contrada Pasquasia.