Siccità, studio internazionale: "Italia ad alto rischio, faro su Sardegna e Sicilia"

Uno studio del World Weather Attribution, l'organismo scientifico che valuta il legame tra i fenomeni meteorologici estremi e il cambiamento climatico provocato dall'azione umana, conferma che la crisi climatica ha fortemente aumentato la probabilità di siccità in Sardegna e Sicilia (del 50%). Siccità simili peggioreranno con ogni frazione di grado di riscaldamento in più e questo conferma la necessità di ridurre le emissioni a zero. Assistiamo a un aggravamento della siccità in moltissime regioni del mondo, ma il Mediterraneo, e l'Italia in particolare, sono a forte rischio.