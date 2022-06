Siccità, Draghi: da lunedì pronti ad approvare piani d'emergenza

Il governo si prepara a gestire "la crisi idrica più grave degli ultimi 70 anni".

Lo ha detto Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri spiegando: "La siccità ha due fattori, un deficit di pioggia degli ultimi anni, ma poi ci sono cause strutturali come la cattiva manutenzione dei bacini e della rete affidata ai concessionari con una dispersione di acqua pari al 30%. Ci vuole un piano di emergenza e da lunedì siamo pronti ad approvare i documenti predisposti dalle Regioni".