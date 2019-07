Si laurea Anthony, studente disabile che parla tramite un pc: "Tentare l'impossibile per raggiungere il possibile"

Anthony La Marca, 23enne di Palma Campania (Napoli) affetto da encefalopatia, una patologia che, tra le altre cose, gli ha negato la possibilità di comunicare usando la parola e che quindi lo obbliga ad esprimersi attraverso un computer, sta per coronare il suo sogno. Per la seconda volta. Lunedì 22 luglio, infatti, terminerà il suo percorso di studi all'Università Parthenope di Napoli conseguendo la laurea magistrale in Management pubblico. Nel 2017, aveva concluso lo studio triennale con un bel 110 e lode. "Un segnale forte che la disabilità può essere sconfitta con forza di volontà e coraggio", ha sottolineato l'ateneo.

Come dichiarato dalla madre del ragazzo in occasione della sua laurea triennale, non è stato facile arrivare a questi traguardi e trovare atenei che accettassero Anthony. Eppure lui, con l'aiuto della sua famiglia, non ha mollato e ce l'ha fatta. Un messaggio di speranza e forza di volontà, come tiene a precisare lui stesso attraverso una frase evocativa: "Bisogna tentare l'impossibile per raggiungere il possibile".