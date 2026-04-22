Shiva condannato per la rissa a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

Secondo l'accusa, la rissa sarebbe iniziata da uno scontro verbale in Piazza della Verdura tra il gruppo milanese e uno dei fratelli sambenedettesi, che poi avrebbe chiamato rinforzi. Tornati sul posto, i sambenedettesi avrebbero invitato Shiva e gli amici a "sistemare la vicenda". A rimetterci fisicamente sarebbero stati proprio i locali: l'impianto accusatorio del pm Saramaria Cuccodrillo riporta che Shiva e gli altri abbiano colpito gli avversari con pugni, una cintura e soprattutto con un coltello. Arrigoni rispondeva infatti anche di porto abusivo di arma da taglio e di lesioni aggravate. Uno dei feriti ha raccontato di averlo visto con le mani sporche di sangue. Era contestato inoltre a Shiva e agli amici anche il concorso nella rapina aggravata di uno zaino contenente denaro ed effetti personali di uno dei due sambenedettesi, reato per cui sono invece stati assolti. Nei mesi successivi, il rapper ha inviato una lettera di scuse e risarcito le parti offese.