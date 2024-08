Omicidio Sharon Verzeni, testimoni: "Noi, nati stranieri, abbiamo fatto arrestare il killer"

"Abbiamo raccontato di quel ragazzo quando siamo stati chiamati in caserma. A un certo punto ci hanno fatto anche i complimenti perché ci ricordavamo tutto", hanno proseguito i due testimoni. "Ora ci sentiamo orgogliosi per essere stati utili all'identificazione dell'assassino. Il rimpianto che ci resta è non aver potuto fare qualcosa per Sharon. Non essere stati più vicini a via Castegnate. In quel caso forse avremmo potuto salvarla. Magari l'assassino ha visto una preda facile, come quei due ragazzini che voleva aggredire. Quando ha incrociato noi, invece, ci ha solo guardato male ed è andato avanti".