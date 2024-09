Sharon Verzeni, il fidanzato a "Pomeriggio Cinque": "Parlare con Moussa Sangare? Per adesso no"

"Stavamo sempre bene insieme perché avevamo lo stesso carattere", esordisce Sergio Ruocco nella telefonata con l'inviata Ilaria Dalle Palle, ricordando la complicità con la compagna Sharon Verzeni. Quindi, ricorda di essersi sentito il principale sospettato solamente durante la prima notte dopo l'omicidio, una sensazione messa da parte dopo aver parlato con i carabinieri.



Il discorso si sposta su Moussa Sangare, già indagato dalla Procura per maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella: "Bisogna solamente capire come mai non è mai stato fatto niente per questo ragazzo, nonostante tutte le denunce e tutte le richieste di aiuto". E di fronte all'ipotesi di un confronto con Moussa Sangare, Ruocco non ha dubbi: "Almeno per adesso no".



"Ci trovavamo veramente bene assieme, mi sa che non riuscirò più a trovare una persona come lei", conclude Sergio Ruocco, ricordando ancora una volta la fidanzata.