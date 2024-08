Sharon Verzeni, denunciato il testimone sosia di Johnny Depp: "Si è inventato tutto"

Si era inventato tutto solo per visibilità il testimone sosia di Johnny Deep. Sabato l'uomo si era presentato dai carabinieri sostenendo di aver conosciuto Sharon Verzeni qualche giorno prima del suo omicidio, mentre si trovava all'interno dell'esercizio pubblico dove la donna lavorava come cameriera, e di aver avviato con lei uno scambio di messaggi per ragioni di lavoro tramite un noto social network. Oggi Fabio Delmiglio, che abita a Brembate Sopra, è stato denunciato per favoreggiamento personale.