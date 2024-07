Sfruttamento della prostituzione, blitz in 27 province: 7 arresti

Una vasta operazione di polizia per il contrasto al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione si è conclusa nella notte in 27 province, portando all'arresto di 7 persone e a 71 denunce. I controlli sono stati intensificati sui principali luoghi utilizzati soprattutto da soggetti appartenenti alla criminalità straniera, in particolare cinese, dediti al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, talvolta anche minorile. Controlli e perquisizioni hanno riguardato anche appartamenti ed esercizi pubblici in cui le prestazioni sessuali a pagamento erano dissimulate con inesistenti attività professionali.