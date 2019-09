Sette intossicati al banchetto in Brianza, la sposa: "Le mie nozze trasformate in un incubo"

Nozze da incubo in Brianza. La storia arriva da Monza: durante un ricevimento nuziale sono stati in sette a sentirsi male, a causa, sembrerebbe, di un antipasto di mare. La sposa Deborah, in collegamento a "Pomeriggio Cinque" con l’abito indossato nel corso della cerimonia, racconta: “Il matrimonio è stato completamente rovinato”. Anche la madre Dorotea ricorda con Barbara d’Urso di un’esperienza scioccante: portata in ospedale, ha insistito per fare ritorno alla cerimonia. I microfoni della trasmissione di Canale Cinque hanno raccolto anche la versione del ristorante:“Potrebbe essere un virus intestinale - ha detto la responsabile - a noi non risulta niente”.