Sestri Levante, multe a chi gira scalzo o in costume | Ecco i "divieti dell'estate"

Portare via come ricordo ciottoli, conchiglie e sabbia è vietato qui come in diverse località. Per preservare le bellezze naturali dell'isola sono state imposte negli anni multe che vanno da 500 a 3.000 euro. In Sardegna è vietato anche mettere la musica ad alto volume negli orari in cui potrebbe disturbare la quiete. Ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature non possono essere lasciate sulle spiagge libere oltre il tramonto.

Se ci si mette in viaggio è importante tenere a mente che non tutto è concesso per tenere fresco l'abitacolo dell'auto. Le tende parasole possono essere usate su vetri posteriori e lunotto solo se sui lati ci sono specchietti retrovisori esterni, mentre non li si può montare su quelli anteriori. Si rischia una sanzione dai 430 a 1.731 euro, oltre al ritiro della carta di circolazione, per chi ha posizionato dei sistemi fissi. Se poi ci si ferma per una sosta bisognerà ricordarsi che anche lasciare il motore e l'aria condizionata accesi è un'abitudine sanzionabile fino a 444 euro. Si potrà sempre aprire il finestrino. A patto di abbassare il volume della radio per non essere sanzionati: in questo caso la multa può arrivare a 300 euro.