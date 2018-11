Sesso tra bambini, un video shock gira su WhatsApp: la procura di Firenze apre un'inchiesta

Un video davvero preoccupante stava circolando fino a pochi giorni fa su WhatsApp. Nel filmato di una decina di secondi, girato tra le scuole elementari e medie in diverse scuole in provincia di Firenze, si vedeva una bambina dall'apparente età di 10 anni fare sesso con due ragazzini poco più grandi. Tutto ripreso da un telefonino particolarmente inopportuno. Una dirigente scolastica ha denunciato il caso ai carabinieri e la Procura ha aperto un fascicolo presso il Tribunale dei Minori di Firenze.

I bambini protagonisti del video avevano il viso riconoscibile e - come reso noto dal Corriere Fiorentino - non sarebbero del posto. Nelle voci che si sentono, infatti, emerge un accento romano. La scena si svolge in un giardino e si sente la bambina ridere. Una mamma di un'alunna, dopo aver visto quelle immagini scioccanti sul telefono della figlia, l'ha segnalato alla dirigente scolastica che si è subito presentata dai carabinieri del posto per fare la denuncia.



La denuncia della dirigente scolastica è arrivata alla Procura dei Minori dove è stato già aperto un fascicolo per il momento contro ignoti. Il filmato è stato già acquisito dal magistrato e gli investigatori sono al lavoro. Partendo da chi ha ricevuto il video si cercherà di risalire al primo della serie e poi si cercherà di capire chi abbia fatto le riprese per arrivare infine a dare un nome ai bambini protagonisti. Chi ha visto il video racconta di particolari agghiaccianti.