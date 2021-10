Servizio sanitario nazionale, ok stabilizzazione precari assunti per Covid

Italy Photo Press

"Gli enti del Servizio sanitario nazionale vengono autorizzati a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato durante l'emergenza Covid". E' quanto si legge nel comunicato finale del Cdm che ha dato il via libera alla Manovra. Sempre nel capitolo Sanità, le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono significativamente aumentate e portate in via permanente a 12mila l'anno.