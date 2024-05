Serracapriola (Foggia), pitbull azzanna 15enne e bimba di 7 anni 

A Serracapriola, in provincia di Foggia, un pitbull ha azzannato prima una ragazza di 15 anni e poi una bimba di 7 anni.

L'episodio è avvenuto sabato, ma solo nella giornata odierna la notizia è stata diffusa dal sindaco Giuseppe D'Onofrio. Il cane era al guinzaglio con la padrona ma è riuscito a liberarsi azzannando prima la 15enne e poi la piccola, salvata dalla sua mamma che ha assistito alla scena e si è gettata dal balcone per soccorrerla. La donna ha rimediato la frattura ad un piede e guarirà in 60 giorni, mentre la piccola ha riportato abrasioni su gambe e braccia e guarirà in 20 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.