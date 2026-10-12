Mattarella: "L'Ue è lo spazio in cui agire, rinsaldare il modello sociale"

"L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire. La consapevolezza di questa realtà è condizione per rinsaldare quel modello sociale europeo a cui nessuno intende rinunciare e per sostenere il quale occorrono scelte conseguenti da parte delle istituzioni. Vi auguro di affrontare le sfide che ci attendono con tutta la grande energia e l'alta fiducia di cui siete capaci". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'ottantesimo anniversario della Cida, la Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità.