Sequestro record in Puglia e Basilicata: bloccati 1,2 milioni di litri di vino irregolare

Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha commentato l'operazione con parole nette: "La trasparenza e la legalità nelle nostre filiere agroalimentari non sono principi negoziabili e chi prova ad aggirare le regole deve sapere che troverà sempre lo Stato pronto a difendere la correttezza e la qualità del nostro Made in Italy". Il ministro ha espresso un ringraziamento agli ispettori dell'Icqrf e ai militari della Guardia di Finanza, sottolineando come l'intensità e la capillarità dei controlli siano fondamentali per proteggere i consumatori e valorizzare le eccellenze italiane.