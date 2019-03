Sequestra la ex nonostante divieto avvicinamento, arrestato a Teramo

I carabinieri di Giulianova, in provincia di Teramo, hanno arrestato un 42enne accusato di lesioni personali aggravate e sequestro di persona nei confronti della ex fidanzata. L'uomo, già raggiunto dal divieto di avvicinamento, ha costretto la donna a salire in auto e a farsi baciare. La ex, riuscita a scappare, ha immediatamente riferito ai carabinieri quanto accaduto. Per lui sono così scattate le manette.