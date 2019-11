Sentenza Cucchi, Ilaria: "Ora Stefano potrà riposare in pace"

"Oggi ho mantenuto la promessa fatta a Stefano quando l'ho visto morto sul tavolo dell'obitorio. A mio fratello dissi: 'Ti giuro che non finisce qua'". Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, dopo la lettura della sentenza che ha visto condannati per omicidio preterintenzionale i due carabinieri autori del pestaggio che portò alla morte del geometra romano. "Oggi giustizia è stata fatta e Stefano, forse, potrà riposare in pace", ha aggiunto.