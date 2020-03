Seggiolini anti-abbandono, via alle multe: si rischia una sanzione da 81 a 326 euro e 5 punti in meno dalla patente

Scattano le multe per chi non ha installato i dispositivi antiabbandono sui seggiolini in auto. Secondo l'articolo 172 del Codice della Strada, chi trasporta in auto un bambino di età inferiore ai 4 anni senza un seggiolino munito di sistema antiabbandono (integrato nel seggiolino o separato) rischia una multa da 81 a 326 euro (pagamento entro cinque giorni 56,70 euro), la decurtazione di 5 punti dalla patente e la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi se viene colto a commettere la stessa infrazione più di una volta nel giro di due anni.