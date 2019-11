Seggiolini anti-abbandono, verso rinvio delle multe

Dopo le polemiche per l'obbligo dei seggiolini anti-abbandono per i bambini con meno di 4 anni, in vigore da giovedì, il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, apre a un rinvio delle multe per chi ancora non si è messo in regola. "Le sanzioni sono previste dalla legge - spiega - ma siamo disponibili a posticipare l'entrata in vigore delle sanzioni. I costi dei nuovi dispositivi sono alti e ancora non sono scattati gli incentivi".