Secondo weekend di controesodo, Anas: forte aumento del traffico

ansa

Da venerdì pomeriggio scatta il secondo weekend dei grandi rientri dalle ferie e l'Anas prevede un forte aumento del traffico "in prossimità dei centri urbani soprattutto dal tardo pomeriggio di domenica". Le direttrici dove si formeranno ingorghi sono quelle verso le Regioni del Nord, oltre ai valichi di confine. Per agevolare la circolazione in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.