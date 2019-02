Sea Watch: "Pronti a ripartire, basta con l'ostruzionismo"

La Sea Watch è "pronta a ripartire" ma da parte dell'Italia c'è un atteggiamento di "ostruzionismo" per impedire alla nave di riprendere le operazioni di ricerca e soccorso dei migranti in mare. La denuncia arriva dalla stessa ong che, in una conferenza stampa alla Camera, ha chiesto alle forze politiche di opporsi "alla cultura dominante che sta affogando lo stato di diritto e il diritto alla vita".