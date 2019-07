Sea Watch, la testimonianza di Riccardo Magi, a bordo della nave

"Sono rimasto molto stupito dalla manovra della motovedetta della Guardia di Finanza, rispetto alla quale, evidentemente, la comandante della Sea Watch non ha saputo reagire". Con queste parole il parlamentare Riccardo Magi, che si trovava proprio a bordo della Sea Watch durante l'attracco nel porto di Lampedusa, spiega a "Quarta Repubblica" cosa sia davvero successo in quei minuti particolarmente delicati.



"La motovedetta ha seguito la Sea Watch durante tutto il percorso, fino all'ingresso del porto - racconta nella trasmissione di Nicola Porro - Una volta entrata, la nave inizia la manovra per accostare alla banchina e in quel momento accade una cosa che mi ha stupito: la motovedetta della Guardia di Finanza si infila là dove stava attraccando la Sea Watch. Ma con una nave da 640 tonnellate già in porto e che ha iniziato la manovra, che cosa si vuole ottenere?".



Risponde Alessandro Sallusti: "Non si può imputargli la dinamica, non si sono fermati all'Alt. Non si può mettere sullo stesso piano lo Stato e una signora che trasgredisce deliberatamente a una legge".