Sea Watch, il Viminale non autorizza lo sbarco in porti italiani

Il ministero dell'Interno ha diffidato la Sea Watch 3 dall'ingresso nelle acque italiane. Fonti del Viminale fanno sapere che la linea non cambia, precisando che lo sbarco non è stato autorizzato dopo l'annuncio della ong dell'arrivo della nave in acque italiane, in direzione Lampedusa. "Se qualcuno non è d`accordo - proseguono le fonti - si prenda la responsabilità pubblica di dirlo e di autorizzarlo. Li consideriamo complici dei trafficanti".