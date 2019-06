Sea Watch entra in acque italiane, Salvini: "Schiero forza pubblica"

"Sappia che l'autorizzazione allo sbarco non c'è, schiero la forza pubblica, il diritto alla difesa dei nostri confini è sacra". Sono le parole del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo che il capitano della Sea Watch 3 ha annunciato di essere entrato in acque italiane, diretto a Lampedusa. Il vicepremier ha poi aggiunto che "ci sono queste Ong che decidono cosa fare e non fare, non esiste. La pazienza ha un limite. Ora basta".