Sea Watch, Di Maio: "L'Ue batta un colpo,quella nave va sequestrata"

Luigi Di Maio torna a chiamare in causa l'Europa sulla questione migranti, e in particolare sulla vicenda Sea Watch. "L'Ue deve battere un colpo e dirci che ricollocherà quei migranti - dice il vicepremier -. Allo stesso tempo, queste imbarcazioni vanno sequestrate". Di Maio sottolinea poi che "l'Italia è diventata il palcoscenico dell'immigrazione, ma queste sono imbarcazioni che non hanno la possibilità e la facoltà di salvare gente in mare".