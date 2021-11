Scuola, varato il nuovo documento sulla gestione delle quarantene

IPA

Il documento con le "indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico", elaborato da Iss, ministero e Regioni, è stato varato. Come già emerso nelle bozze circolate in questi giorni, è previsto che non ci sia Dad con un solo positivo in classe; se sono due ci sarà una quarantena "selettiva" a seconda se si sia vaccinati o meno, mentre si resta tutti a casa se i casi sono almeno tre.