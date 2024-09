"In Italia quest'anno ci sono 110mila studenti in meno". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Di fronte a questi numeri, ha spiegato, "avremmo potuto tagliare gli organici in modo corrispondente per risparmiare risorse" ma "non l'abbiamo fatto perché dobbiamo diminuire sempre di più questo rapporto fra docenti e studenti, che è già tra i bassi d'Europa".