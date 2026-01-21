L'inaugurazione del nuovo anno accademico della Scuola Superiore di Polizia: la diretta

Oggi, mercoledì 21 gennaio, si tiene l'inaugurazione dell'anno accademico 2025/2026 della Scuola Superiore di Polizia, a Roma. Presenti il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani. Protagonisti del nuovo anno accademico sono 275 commissari, la metà dei quali donne, impegnati in un percorso formativo di livello post-universitario che integra preparazione giuridica, manageriale e tecnico-operativa e che li condurrà a ricoprire ruoli dirigenziali fino alle più alte cariche di Autorità provinciale di pubblica sicurezza. All'evento si tiene un dibattito su "La percezione di sicurezza dei cittadini tra il diritto alla privacy, presunzione di innocenza e il diritto all'informazione", con il ministro Piantedosi, il procuratore generale della Corte suprema di Cassazione Pietro Gaeta e il direttore dell'Istituto demoscopico "Notosondaggi" Antonio Noto.