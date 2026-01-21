Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
CON IL MINISTRO PIANTEDOSI

L'inaugurazione del nuovo anno accademico della Scuola Superiore di Polizia: la diretta

All'evento anche un dibattito su "La percezione di sicurezza dei cittadini tra il diritto alla privacy, presunzione di innocenza e il diritto all'informazione"

21 Gen 2026 - 10:11
Visualizza il post su Youtube

Oggi, mercoledì 21 gennaio, si tiene l'inaugurazione dell'anno accademico 2025/2026 della Scuola Superiore di Polizia, a Roma. Presenti il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani. Protagonisti del nuovo anno accademico sono 275 commissari, la metà dei quali donne, impegnati in un percorso formativo di livello post-universitario che integra preparazione giuridica, manageriale e tecnico-operativa e che li condurrà a ricoprire ruoli dirigenziali fino alle più alte cariche di Autorità provinciale di pubblica sicurezza. All'evento si tiene un dibattito su "La percezione di sicurezza dei cittadini tra il diritto alla privacy, presunzione di innocenza e il diritto all'informazione", con il ministro Piantedosi, il procuratore generale della Corte suprema di Cassazione Pietro Gaeta e il direttore dell'Istituto demoscopico "Notosondaggi" Antonio Noto.