Scuola, sottosegretario Floridia: 3 maggio tutti gli studenti in classe

Ansa

"Il 3 maggio devono tornare in classe tutti gli studenti. Mi sembra la logica conseguenza del lavoro avviato nelle scorse settimane. Finalmente si parla della riapertura di molte attività, e la scuola, che è prioritaria, è logico che riapra al primo giorno utile anche per i ragazzi delle superiori che sono in dad". Lo ha detto all'Ansa il sottosegretario all'Istruzione Barbara Floridia. "E' ciò che ho sempre chiesto, dunque sono soddisfatta", ha aggiunto.