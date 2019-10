Scuola, sciopero nazionale l'11 novembre

I maggiori sindacati della scuola hanno annunciato uno sciopero per l'11 novembre, con un'iniziativa a Roma e diversi presidi in altre città, per protestare contro il decreto scuola. "Constatiamo con rammarico - hanno scritto in una nota - che il governo disattende gli impegni assunti, prima a Palazzo Chigi ad aprile e poi nell'accordo del 1° ottobre con il ministro dell'Istruzione".