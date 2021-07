Ansa

Per riaprire le scuole "in presenza e in totale sicurezza serve l'obbligo del vaccino per il personale scolastico". Lo afferma l'Associazione nazionale presidi, che giovedì avrà un primo incontro al ministero in vista di settembre. "Bisogna andare oltre le ipotesi sul green pass a scuola - aggiungono i dirigenti scolastici -. Se tutti fossero vaccinati non servirebbe il distanziamento, che richiede spazi più ampi di quelli disponibili".