Scuola, presidi: lunedì si stima il 10% del personale assente

Lunedì potrebbero essere assenti centomila dipendenti della scuola, tra docenti e personale Ata, ovvero il 10% del totale, "per le più svariate questioni legate a Covid come quarantene, vaccini e affini". Lo riferisce il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, precisando "che per ovvi motivi si tratta di numeri stimati approssimativamente e che saranno verificati una volta aperte le scuole".